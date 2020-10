Crida de l'alcalde d'Igualada a complir les mesures restrictives per la Covid-19

L'alcalde, Marc Castells, ha fet un toc d'atenció a la població davant les dades que indiquen que hi ha un creixement a tot Catalunya del risc de rebrot de la pandèmia. Castells ha explicat que les dades actuals a la ciutat d'Igualada -tot i ser relativament bones en relació amb les de moltes altres zones del país- estan marcant una tendència a l'increment del risc de rebrot.

L'alcalde ha detallat que ahir, dimarts, Igualada estava amb un risc de rebrot de 248 punts i avui ha pujat a 310, quan la situació ideal és que no se superin els 100. D'altres ciutats de l'entorn, com ara Manresa, superen els 527. Pel que fa al risc de transmissió, que ha d'estar per sota de 1, ahir estava a 1,17 i avui està a 1,36 (2,38, a Manresa). Davant d'aquestes dades, Castells considera que cal complir la normativa quant a la distància social, la higiene i l'ús de mascareta i ha explicat que l'Ajuntament està a l'expectativa que el Govern i el PROCICAT anunciïn mesures restrictives a tot el país. En aquest sentit ha demanat que "si s'han de fer mesures de tancament, es pugui també parlar alhora de mesures de compensació per a aquells negocis, empreses i emprenedors que patiran aquestes restriccions".

Castells ha subratllat l'advertiment que "això és seriós; sembla que la segona onada ja és aquí". També ha afegit que "cal que la gent sigui conscient que entrem en una fase de complicació" i ha destacat que Igualada ja va donar un exemple excel·lent del comportament amb què es pot contenir el virus. Per això ha demanat la reducció totals dels actes socials i s'ha adreçat especialment a la gent jove per demanar la seva col·laboració combatre la pandèmia.

L'alcalde també ha afirmat que l'Ajuntament igualadí és conscient de la situació d'estrès que pateix l'atenció primària i de les complicacions que pot patir també l'Hospital d'Igualada, que fins ara tenia una bona situació. Tanmateix, Castells s'ha mostrat convençut que la ciutat superarà aquestes circumstàncies "si tots complim i som solidaris amb la resta de la societat. La manera de contenir aquest virus passa perquè l'esforç individual ajuda en la suma col·lectiva".