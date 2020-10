Martorell dona ajuts directes immediats de 1.500 euros a bars, restaurants i centres d'estètica

Martorell ha aprovat d'urgència al darrer ple celebrar aquest dilluns donar ajuts directes als negocis que han hagut de cessar en la seva activitat pel darrer decret de la Generalitat en la lluita contra la covid-19. Els ajuts aprovats seran de 1.500 euros, els podran demanar bars, restaurants i centres d'estètica fins al 15 de desembre i el govern es compromet a fer-los arribar als afectats en un termini màxim de 5 dies des de la sol·licitud.

L'alcalde Xavier Fonollosa explica que tenint en compte que es tracta de sectors que ja van patir una primera crisis els mesos de març, abril i maig s'ha pres "una decisió sense precedents en un any en què les arques municipals estan especialment tocades, però conscients que som l'administració més propera al ciutadà i que cal fer l'esforç per ajudar a aquests establiments". A Martorell hi ha uns 200 locals susceptibles d'acollir-se a l'ajut i l'Ajuntament preveu destinar-hi uns 300.000 euros aproximadament.

Un ajut efectiu en un màxim de 5 dies

Des de l'administració local s'agilitzarà la gestió, segons Fonollosa, de tal manera que es calcula que un cop tramitada la sol·licitud, en un màxim de cinc dies estaran ingressats al compte corrent del sol·licitant. "Aquests seran uns ajuts directes ràpids, perquè entenem que la situació és crítica", ha explicat l'alcalde.

L'Ajuntament ha editat a més un llistat de restaurants i bars locals amb totes les dades i un mapa on localitzar-los per tal que la població pugui trobar-los fàcilment i fer les seves comandes de menjar per emportar.

A l'ajut hi poden accedir tots els bars, restaurants i centres d'estètica que ho sol·licitin sempre que tinguin la llicència regulada i sense deutes amb l'Ajuntament. A més, són compatibles amb qualsevol altre ajut. Aquesta subvenció serà compatible amb qualsevol altres subvencions i ajuts concedits per altres administracions o ens públics o privats.