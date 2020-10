Igualada reforça la recollida selectiva al Pla de la Massa i Sesoliveres

L'Ajuntament d'Igualada ha anunciat aquesta setmana que els propers dies es reforçarà el servei de recollida selectiva d'escombraries al barri del Pla de la Massa i Sesoliveres.

Segons ha explicat el consistori en una nota de premsa, al llarg dels pròxims dies, s'aplicarà una nova mesura, consistent a incloure els contenidors de les cinc fraccions de recollida selectiva en totes les ubicacions de recollida d'escombraries que actualment ja hi ha al Pla de la Massa i Sesoliveres.

D'aquesta manera, s'aconseguirà aproximar tots els tipus de contenidors als veïns del barri i així es facilitarà el reciclatge dels diversos tipus de residus que es generen a les llars, i motivarà la seva separació.

Segons ha explicat la tinent d'alcalde i regidora del districte Ponent d'Igualada, Carlota Carner, la incorporació dels contenidors per a totes les fraccions de recollia de les deixalles és «una millora molt positiva per al barri i per a la ciutat, atès que aposta i reforça la recollida selectiva i hi facilita la possibilitat de reciclatge».

Per la seva banda, el regidor de Sostenibilitat d'Igualada, Miquel Vives, ha comentat que «l'aposta del govern per la recollida selectiva és clara i aquesta acció s'emmarca dins de un seguit de mesures per incrementar-la».

Vives destaca que «l'Ajuntament ha entomat el repte» i també explica que s'han activat diferents propostes, com el programa Reciclos o l'impuls de l'estudi per millorar la recollida selectiva de residus a tota la ciutat. Paral·lelament, també assegura que l'Ajuntament està ampliant de manera progressiva la instal·lació de contenidors específics en diferents punts del municipi.