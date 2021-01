Mor Enric Térmens, el primer alcalde de la democràcia a Olesa

Ahir va morir, als 76 anys, qui va ser Alcalde d'Olesa de Montserrat durant 14 anys, Enric Térmens Beltran. L'Ajuntament d'Olesa ha decretat dos dies de dol, avui i demà. Les banderes de l'Ajuntament onejaran a mig pal i amb un crespó negre. L'Ajuntament d'Olesa va expressar ahir el seu «més sentit condol» a la família i amics per la pèrdua de qui va ser el primer alcalde escollit en democràcia a Olesa, i que va encapçalar el Govern municipal del 1979 al 1984; del 1987 al 1991 i del 1995 al 2000.

La família celebrarà el funeral en la més estricta intimitat. Les persones que ho desitgin podran escriure en un llibre d'honor i records que l'Ajuntament d'Olesa vol que sigui per a la família de Térmens, i que serà al tanatori d'Olesa avui, de 10.00 a 14.00 i de 15.00 a 21.00 hores; i dissabte, de 9.00 a 10.00 hores. Posteriorment, i fins al dia 18 de gener, el llibre romandrà al saló de sessions de l'Ajuntament d'Olesa.

Enric Térmens Beltran va néixer a Olesa de Montserrat l'11 de setembre de 1944. Segon d'una família de quatre germans, va créixer amb l'impacte de la participació a la guerra civil tant del pare com de l'oncle, que va morir a la batalla de l'Ebre. Als vuit anys va entrar a l'Escolania de Montserrat. Més tard va estudiar a la Universitat Laboral de Tarragona i va formar part del moviment escolta d'Olesa. Va treballar a l'empresa Càtex i al despatx de l'arquitecte Campmany i va fer estudis d'aparellador.

Després de casar-se i de fer el servei militar, va iniciar la seva militància a l'MSC i a l'USO. Posteriorment va entrar a formar part de la UGT. Va ser fundador de l'Assemblea de Catalunya d'Olesa i de l'Agrupació del PSC-Congrés d'Olesa. Posteriorment es va convertir en el primer secretari de l'agrupació del PSC i va ser candidat a les primeres eleccions municipals democràtiques de 1979. Va ser elegit alcalde amb els vots dels regidors del PSC i del PSUC. A la segona legislatura va continuar d'alcalde, governant amb majoria absoluta també pel PSC. Al cap de poc temps, el juliol de 1984, va dimitir de l'alcaldia per desavinences amb els companys del PSC. A les eleccions de 1987 es va presentar encapçalant la candidatura Units per Olesa (UPO), que va guanyar els comicis. Posteriorment, va tornar al PSC. El 1991, tot i que el PSC va guanyar les eleccions, Térmens va quedar fora de l'Alcaldia pel pacte de govern entre CiU i ICV. El 1995 de nou va guanyar les eleccions, aquest cop amb majoria absoluta, i va tornar a ocupar l'alcaldia, així com després de les eleccions de 1999. El febrer del 2000, però, va haver de dimitir per problemes de salut.

L'Alcalde d'Olesa, Miquel Riera, va recordar ahir que Enric Térmens, com a primer Alcalde de la democràcia, va representar Olesa «durant una etapa molt il·lusionant per a tota la societat, una etapa en la qual tot estava per fer i les expectatives eren molt altes». Segons Riera, era «una persona molt sociable, amb una gran capacitat comunicativa, que va saber connectar i obtenir el suport i la confiança de moltíssims olesans i olesanes». L'actual primer secretari del PSC d'Olesa i cap de files del grup municipal socialista, Fernando Vicente va dir que Térmens «va transformar la nostra vila».