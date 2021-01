La neu complica la circulació: els bombers han fet sortides a l'Anoia, el Bages i el Moianès

Un dels efectes immediats quan neva és que es complica la circulació a les carretes. Els Bombers han informat que a causa de la nevada han hagut de fer sis sortides a les nostres comarques. A Cardona, a la c-55, hi ha hagut una sortida de la via amb ferits lleus al km. 74. També a Cardona, han ajudat una ambulància que havia quedat aturada per culpa de la neu. A Collsuspina, a la N-141c, han ajudat un camió que havia embarrancat. A Moià, han ajudat dos vehicles a la c-59 que també havien quedat embarrancats. A la Torre de Claramunt, entre les 5 i les 6 del matí, han actuat en l'accident d'un vehicle, i a La Llacuna per un cotxe que ha sortit de la via.

L'autopista A-2, al Bruc | FOTO: Efe

De moment, el Servei Català de Trànsit no obliga a portar cadenes ni a l'Anoia, ni al Bages, ni al Moianès ni tampoc a la Cerdanya ni al Baix Llobregat Nord. A Santa Maria d'Oló en direcció cap a Girona s'ha restringit la circulació a un sol carril a la C-25; inici al punt quilomètric 153,80 i final al punt quilomètric 154,80.

Al Berguedà, hi ha l'obligació de portar cadenes de Guardiola a Gósol, a Castellar de N'Hug, entre Berga i Guixers i de Bagà a Guardiola. A Bagà hi ha la calçada tallada a la BV-4024 en ambdós sentits.

Pel que fa al Solsonès, són obligatòries de Solsona a Navàs i de Sant Llorenç de Morunys a Alàs i Cerc.

A l'Alt Urgell, de Josa i Tuixen a Gósol, de Coll de Nargó a Coll de Jou i de La Seu d'Urgell a Valltarga.