Igualada fa un programa sobre els 90 anys de la Segona República

Igualada inicia aquest mes d'abril la commemoració dels 90 anys de la proclamació de la 2a República. Igualada ha mostrat un interès especial per explicar aquest gran canvi polític vist des de la capital de l'Anoia. Entre d'altres actes, per explicar la 2a República hi haurà actes com la presentació del llibre Igualada. República, Guerra Civil i Postguerra, de Josep Rabell, o la conferència del polític i historiador igualadí Antoni Dalmau sobre com va viure la capital de l'Anoia els canvis del 1931. També es farà una exposició.

L'any 1931, segons han explicat fonts municipals, «el nou projecte republicà va posar en marxa la descentralització de l'Estat amb la creació del nou Estatut per Catalunya, va reconèixer la igualtat de la dona, els seus drets polítics i especialment el dret a vot». «Va engegar la reforma agrària, va implantar la laïcitat de l'Estat i l'educació pública mixta i gratuïta. Era una generació de polítics que volia canviar el món i millorar les condicions de la societat, a través de la cultura i la protecció social, per posar fi a una monarquia corrupta», han afegit les mateixes fonts.

L'alegria i l'eufòria inicials van donar pas a una realitat econòmica més dura. En un clima de depressió econòmica mundial, el compromís de millorar les condicions de vida dels més pobres es feia difícil de complir. Una situació a la qual es va afegir el clima hostil de l'extrema dreta i els monàrquics, que van tramar des de l'inici el final de la República.

El primera acte es durà a terme el mateix dimecres 14 d'abril a les 19 h a la Biblioteca Central d'Igualada, amb la presentació del llibre Igualada. República, Guerra Civil i Postguerra, de Josep Rabell. L'acte comptarà amb la presència de l'autor i de Jaume Alcazar, coordinador de l'editorial Efadós. Seguidament es durà a terme la conferència: La proclamació de la República a Igualada (1931), a càrrec d'Antoni Dalmau i Ribalta, amb la presentació de l'alcalde, Marc Castells i Berzosa. L'aforament de la sala d'actes és de cinquanta persones i caldrà inscripció prèvia a b.igualada.c@diba.cat o per telf. 938049077. La sessió serà enregistrada i posteriorment es podrà veure al canal YouTube de Cultura.

L'endemà, i del 15 d'abril al 2 de maig a la Sala Municipal d'Exposicions, es farà l'obertura de l'exposició «90 anys de la proclamació de la República a Igualada», una mostra fotogràfica i documental dels moments més representatius de la proclamació de la 2a República a Igualada, després de les eleccions municipals del 12 d'abril de 1931, fins a l'esclat de la Guerra Civil a Igualada i la fi de la República. Les fotografies són del fons de l'Arxiu Comarcal de l'Anoia, de l'Arxiu Nacional de Catalunya, l'INSPAI de Girona i fotografies de col·leccions particulars cedides per Jordi Fernández i Isidre Quintana, entre d'altres.