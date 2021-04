La covid-19 s'acarnissa amb Calaf, que té 17 grups confinats als centres educatius

Calaf és el municipi de l'Anoia que presenta un risc de rebrot més elevat. Segons les dades de la Generalitat de Catalunya, ahir l'Rt al municipi anoienc era de 6.188,08. Un exemple de l'afectació del coronavirus a Calaf és el nombre de casos positius als centres educatius, que ahir tenien un total de 17 grups confinats amb 347 persones aïllades. Havien arribat a tenir una vintena de grups confinats.

L'Escola Alta Segarra és el centre amb més afectació actualment. Fent referència a les dades d'ahir, el centre té 10 grups confinats amb un total de 205 persones entre alumnes i personal docent. En els darrers 10 dies s'hi han detectat 29 positius.

Pel que fa a l'Institut Alexandre de Riquer, té 7 grups confinats. En els darrers 10 dies s'hi han detectat 26 casos. A la llar d'infants municipals hi ha dos infants i dos docents aïllats a causa d'un únic cas positiu de covid-19 en un docent.

Tenint en compte la delicada situació del municipi, Salut va decidir fer cribratges la setmana passada als alumnes, docents i personal extern de l'institut i de l'escola, d'on van sortir els més de 50 positius entre els dos centres. Tot i la important afectació als centres educatius, no es plantegen els seus tancaments.

«Nosaltres creiem que l'origen de l'afectació no és només a l'escola i a l'institut sinó que és un tema de tot el poble perquè tenim molta gent afectada que no es troba en edat escolar», explica l'alcalde de Calaf, Jordi Badia, a Regió7. El batlle assegura que la situació sanitària a Calaf ha estat complicada des de Carnaval. En aquells dies es van detectar alguns brots, sobretot entre joves d'edat escolar. Després també hi va haver Setmana Santa, amb una important afluència de gent. Badia assegura que des de llavors «no s'ha arribat a fer net i el degoteig de casos ha estat més o menys constant».

Pel que fa als centres educatius, l'alcalde apunta que «evidentment s'ha notat l'afectació a l'institut i a l'escola perquè són centres neuràlgics i és on hi pot haver més concentració de gent del poble, però l'afectació ha estat a nivell general. En els últims 15 dies hem tingut gairebé 150 casos».

L'Ajuntament de Calaf va demanar un cribratge a tota la població però Salut ho va descartar. Tot i això, Badia també ha demanat que es faci un cribratge als alumnes i als docents aïllats abans de tornar a les aules per assegurar-se que tots estan recuperats i que no hi haurà contagiats de covid-19.

Degut a la situació sanitària del municipi, l'Ajuntament de Calaf, conjuntament amb la parròquia, van decidir ahir suspendre l'Aplec de Sant Sebastià que s'havia de celebrar aquest dissabte 1 de maig.