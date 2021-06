Un estudi d’un cançoner d’Olesa ha guanyat la 37a edició dels premis de recerca Vila d’Olesa en la modalitat de Ciència Oberta. El guardó es va lliurar dijous al vespre al saló de plens de l’Ajuntament d’Olesa. A part dels guardonats i d’uns pocs convidats a causa de la normativa covid, van assistir a l’acte l’alcalde, Miquel Riera, el regidor de Cultura, Xavier Rota, i la regidora de Gènere, Feminismes i LGTBIQ+; Ada Agut.

El premi recerca Vila d’Olesa, convocat amb el suport econòmic de l’empresa Kao Corporation, consta de dues modalitats adultes: la Ciència Oberta per a treballs científics de doctorat, de fi de màster o publicacions fetes en els últims dos anys relacionats explícitament amb un tema olesà o d’interès olesà; i la modalitat Impulsa, per a treballs fets per un olesà o una olesana en qualsevol àmbit de la ciència. Aquesta segona modalitat ha quedat deserta per manca de participants.

En la modalitat Ciència Oberta la guanyadora ha estat Laura Planagumà pel treball Amors, peregrines i ronya. Estudi d’un cançoner d’Olesa de Montserrat», que ha rebut un premi de 1.500 euros. Aquest és l’estudi del cançoner manuscrit que forma part d’un fons donat per la família Boada a l’Arxiu Parroquial d’Olesa.

Hi ha lletres de caramelles, de goigs, i 7 cançons datades del segle XVIII i principi del XIX. «És el treball de fi de grau de l’escola de música, fruit d’un any i mig de feina per reconstruir 6 de les 7 lletres d’aquest cançoner, que és de temàtica amorosa» explica l’autora, i afegeix que «m’ha permès conèixer Olesa i l’estudi dels seus tons i melodies.

La història musical dels pobles és un tema pendent per als musicòlegs».

El 27è Premi Batec Jove, adreçat a l’alumnat de Batxillerat i de Cicles Formatius de grau mitjà i superior dels centres escolars, ha estat per a Marta Pérez, de l’institut Creu de Saba, amb el treball Educació. El llarg viatge des del món actual cap a la transformació social.