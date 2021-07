El Boutique Hotel Cal Roure, que va començar a treballar el mes de novembre passat, uneix el passat tèxtil del local amb la història industrial de la ciutat a través de l’art. L’hotel ofereix els seus espais a artistes de la ciutat perquè hi pugin anar exposant. Des dels inicis del projecte de Cal Roure, els seus promotors estaven capficats per sumar-li atractius, i va ser un cop les obres de restauració van quedar acabades i l’hotel enllestit que els seus propietaris van poder fer que el projecte anés més enllà d’oferir-lo per fer-hi estades al centre de la ciutat. Doncs han volgut apel·lar als sentits i les emocions per fer un homenatge al tèxtil.

La capital de l’Anoia té una història molt lligada a la indústria de teixits i del gènere de punt, i durant els segles XIX i XX va situar-se com un dels grans centres productors de Catalunya. Però a banda d’aquest fet, en els baixos del que ara és el Boutique Hotel Cal Roure s’hi trobava una singular i emblemàtica botiga de draps, teixits, retalls de roba, colors, textures, metres de tela, entre d’altres, fet que va servir d’inspiració per a aquest projecte.

La primera exposició és de l’artista Kima Guitart (Esparreguera, 1947), que ha ocupat amb les seves peces de roba tots els racons de la casa. Guitart treballa amb seda.

Plou a l’escala és una de les obres clau que es pot visitar dins El Boutique Hotel Cal Roure i es troba, tal com indica el nom de l’obra, al forat de l’escala. Kima Guitart explica que aquesta peça ha estat creada especialment per al forat de l’escala d’aquest edifici i que «ha cal·ligrafiat desitjos de Pau, Prosperitat, Salut, Alegria, Bondat, Saviesa, Empatia, Compassió i Fluïdesa per beneir el naixement d’aquesta nova galeria d’Art Tèxtil».

Guitart ha escampat la petjada artística per quatre estances. La mostra de l’artista, que ha exposat per més d’una vintena de ciutats i països, es podrà visitar fins al dia 31 de desembre, els dijous i divendres de 19 a 00h i els dissabtes està oberta al públic entre les 12 i les 3 de la tarda i de les 7 a la mitjanit.