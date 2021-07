La Generalitat ha demanat a l'Estat que ajudi els serveis d'emergències catalans a combatre l'incendi que s'ha originat aquest dissabte a Santa Coloma de Queralt i que s'ha estès per diversos municipis de la Conca de Barberà i l'Anoia. Ho ha explicat el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, en declaracions a la premsa des del centre de comandament aquest dissabte a la nit. Concretament, s'ha sol·licitat la mobilització de la Unitat Militar d'Emergències (UME) i que l'Estat col·labori amb mitjans aeris a les tasques d'extinció. "S'ha demanat i estem a l'espera de resposta. Segurament en les properes hores vindran", ha apuntat Elena.

Una vuitantena de desallotjats a l'Anoia

El foc, que per ara ha cremat unes 800 hectàrees i que té potencial per afectar-ne 5.000, ha obligat a desallotjar una vuitantena de persones de la zona. Es tracta de 50 veïns de masos de Santa Maria de Miralles, una vintena de Bellprat i de 12 joves que feien acampada en una zona regulada de Sant Martí de Tous i altres veïns que vivien en masos. El fet que l'incendi segueixi sense control i hagi coincidit amb un altre foc a l'Empordà ha fet que Protecció Civil posi en fase d'emergència el Pla especial d'emergències per incendis forestals de Catalunya (Infocat)."La situació d'avui (ahir pel lector) no és normal, hem hagut d'activar el pla Infocat en fase d'emergència que feia anys que no es feia per la simultaneïtat dels incendis, dos incendis importants en fase activa i amb potencial, ens ha fet desdoblar esforços i recursos", ha explicat el cap de Bombers de la Generalitat, David Borrell. Davant d'això, s'ha decidit demanar l'ajuda dels efectius terrestres i aeris de l'UME, que hi ha enviat 26 dotacions.

De fet, durant tota la nit hi han treballat uns 270 efectius terrestres que centraran els esforços a reduir el cap del foc i el flanc esquerre. "Tenim molt efectius aquí, s'està treballant sobretot en el cap perquè no segueixi avançant; en aquests moments no es pot avançar més", va detallar ahir el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, qui ha afegit que els mitjans aeris tornaran a treballar des de primera hora del matí d'aquest diumenge per encerclar el flanc esquerre.

El foc té un comportament molt violent

Segons el cap dels bombers, el foc es troba actiu. L'incendi s'ha estès aquesta tarda ràpidament entre els cultius, principalment, de cereals, i després ha tingut un "component molt virulent" quan ha començat a cremar massa forestal.

"A hores d'ara, el vent de ponent ha afluixat i les previsions que tenim és que demà el vent no sigui de component sud o sud-oest i ens canvií, i ens faci prioritzar el flanc esquerre que preveiem que es pugui obrir", va indicar Borrell.

El bomber ha recordat que el foc ha afectat unes 800 hectàrees, però que té un potencial de 5.000. "Esperem confinar-lo al voltant de les mil hectàrees", ha confiat, si les condicions metrològiques d'aquest diumenge ho permeten.

En concret, segons el cos d’Agents Rurals, l’incendi afecta una superfície provisional de 807 hectàrees, 539 de les quals de terreny forestal, 261,5 d’agrícola i 6,5 de vegetació urbana. La major part d’elles, al municipi de Bellprat amb 696,5 hectàrees. Pel que fa a l'origen de l'incendi, els Agents Rurals estan investigant les possibles causes. De moment, però només han localitzat el punt on s'ha originat. "Durant el dia de demà farem una inspecció molt detallada a l'àrea d'inici, situada a molt a prop de la carretera Charlie 37, per veure si trobem algun indici", ha dit el cap dels Agents Rural, Toni Mur. A banda, segons el Servei Català de Trànsit, continuen tallades a la circulació les següents carreteres: la T-201 a Santa Coloma de Queralt, la C-241d a Sarral, la B-220 i la BV-2201 a Bellprat.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, presidirà aquest diumenge al matí la reunió del consell assessor del Pla especial d'emergències per incendis forestals de Catalunya (Infocat).