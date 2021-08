L’Ajuntament de Vilanova del Camí ha completat els treballs de remodelació d’un dels espais de lleure que hi ha al municipi. Des d’aquesta setmana els infants poden gaudir de la renovació del parc de la plaça dels Claramunt. Durant dos mesos s’han portat a terme els treballs de remodelació d’aquesta plaça que han servit per renovar completament el mobiliari del parc infantil i també per actuar en la zona verda.

En destaca el nou espai de jocs amb un gronxador i dues estructures multijocs en forma de casetes de fusta que han canviat la imatge del parc. S’ha suprimit el tancat de fusta, però s’han conservat els blocs de pedra per delimitar la zona. També s’ha col·locat un gran tendal per proporcionar-hi ombra. A més, s’han instal·lat algunes taules de pícnic, bancs i papereres noves.

Les obres -que van començar a finals d’abril- han servit també per remodelar tots els parterres exteriors de la plaça amb la voluntat de millorar les zones de jardí i arbrat, a càrrec de la brigada de jardineria. També s’ha hagut d’excavar per extreure soques dels arbres i anivellar el terra. Així mateix s’han millorat les parets i els murs d’escullera de la plaça.