L’Hospital Universitari d’Igualada inverteix 1,7 milions en la renovació d‘equips per al diagnòstic. Ahir va donar a conèixer que la Generalitat a través de CatSalut ha atorgat una subvenció de rep més de 567.000 euros. L’ajut s’emmarca dins el Programa específie suport a la renovació tecnològica (PERT) del Servei Català de Salut.

Els nous aparells en substitueixen d’antics en àrees claus com les UCI, quiròfan, urgències, bloc quirúrgic, pediatria, obstetrícia i diagnòstic per la imatge. Concretament, es renovaran els equips d’anestèsia, centrals de monitoratge, respiradors, una incubadora de transport, un ecògraf ginecològic i monitors multiparamètrics (dispositius per supervisar les constants vitals dels pacients). Destaca la inversió a l’àrea de diagnòstic per la imatge, amb la compra d’un telecomandament digital i un equip de radiologia convencional, unes adquisicions valorades en més de 676.000 euros. Amb aquesta darrera compra finalitza la renovació tecnològica de tota l’àrea de radiodiagnòstic projectada en el pla d’inversions d’aquesta àrea i que va començar fa tres anys. En total, el Servei Català de la Salut ha concedit prop de 30 milions d’euros als centres hospitalaris d’aguts del sistema sanitari integral.