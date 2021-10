El fotògraf Pepe Moyano ha estat el guanyador del premi a la millor col·lecció d'imatges de l'Europeen Balloon Festival i Carles Alasraki s'endú el primer premi per la fotografia “Entre Globus”. Hi han participat una setantena d'artistes, amb gairebé dues-centes obres presentades al Concurs de Fotografia convocat per l’Ajuntament d’Igualada i l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada coincidint amb la 25a edició de l’European Balloon Festival celebrat el passat mes de juliol. Fins al dia 24 d’octubre, les obres guanyadores i les seleccionades ja es poden veure a la Sala Municipal d’Exposicions d’Igualada.

L’acte de lliurament de premis va tenir lloc, en format molt reduït, el passat 8 d’octubre, amb la presència dels regidors de l’Ajuntament d’Igualada Miquel Vives, Patrícia Illa i Pere Camps, membres de l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada i de les empreses col·laboradores del concurs. El primer especial Ajuntament d’Igualada a la millor col·lecció de tres fotografies va ser pel fotògraf Pepe Moyano Llamas, de Manresa, per la sèrie “Performance al Museu de la Pell”. Es va endur 500 euros i un trofeu de l’Ajuntament d’Igualada.

El primer premi del concurs, dotat amb 500 euros i un trofeu Ultramagic, se’l va endur Carles Alasraki Alberti, de Santa Fe del Penedès, per la fotografia “Entre Globus”. El segon premi, dotat amb 250 euros i un trofeu Events, va ser per l’obra “Gaudim” de Víctor Barroso Romero, de Vilanova del Camí. I finalment, els tres tercers premis van ser per Marc Quintana Bosch d’Igualada, que es va endur un vol en globus i el trofeu Globus Kon Tiki, per Andreu Noguero Cazorla de Sitges, que va guanyar un vol en globus i el trofeu Camins de Vent, i per Manel Marimon Gomis d’Igualada, que també es va endur un vol en globus i el trofeu Anoia Balloons. El jurat estava format per tres persones assignades per la Federació Catalana de Fotografia, Lluís Calle, Santi Bajona i Víctor Murillo.

L’exposició es pot visitar fins al dia 24 d’octubre a la Sala Municipal d’Exposicions (c/Garcia Fossas, 2, a la plaça de la Creu) els dimarts, dimecres i dijous de 18 a 20 h, els divendres de 17.30 h a 20.30 h, els dissabtes d’11 a 14 h i de 17.30 a 20.30 h, i els diumenges d’11 a 14 h. Dilluns i festius laborables tancat.