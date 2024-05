L’alumnat vilanoví torna a rebre classes d’educació viària amb la Policia Local

Un any més, la referent d’educació viària de la Policia Local de Vilanova del Camí ha iniciat la formació amb l’alumnat de les escoles del municipi per reforçar la tasca preventiva en matèria de seguretat viària. Les classes s’adrecen a escolars des d’I5 fins a 6è de primària. Com a novetat, aquest any, a l’escola Marta Mata s’han incorporat a les xerrades d’educació viària les classes dels més petits: I3 i I4, que també treballaran el tema en el marc d’un projecte que integrarà diferents accions pedagògiques per assimilar els continguts d’una manera atractiva i fàcil.