Igualada farà la seva caminada contra el càncer el proper 7 de novembre. Serà la tercera edició de la Cursa i Caminada solidària “L’Anoia en marxa contra el càncer”. La sortida es farà des de l’Estadi Atlètic d’Igualada a les 10 del matí.

La cursa és de caràcter solidari i els 10 euros de la inscripció, que inclou samarreta i dorsal, es destinaran a la investigació i suport de les persones i famílies afectades per aquesta malaltia. En la presentació de la cursa, la presidenta de l’entitat de lluita contra el càncer a l’Anoia, Esther López, ha posat en valor la tasca d’informació, acompanyament, formació i suport que es realitza en el Punt Comarcal de l’Associació Contra el Càncer d’Igualada. Un servei que és gratuït i que es finança en part amb les aportacions a actes solidaris com aquesta cursa.

La cursa tindrà alguns actes complementaris. En acabar, hi haurà una masterclass de ioga i se sortejaran 30 àpats de restaurants del Gremi d’Hosteleria i Turisme de l’Anoia.

Les inscripcions es poden fer en línia fins al mateix 7 de novembre al web: https://bit.ly/Anoiaenmarxacontraelcàncer i de forma presencial del 18 d’octubre al 7 de novembre: Associació Contra el Càncer. Punt Comarcal de l’Anoia a la Rambla Nova, 32.

L’Alcalde d’Igualada, Marc Castells, que lluirà el dorsal número 1 (la presidenta de l’Associació Contra el Càncer li va lliurar dimecres), ha valorat molt positivament la feina que realitzen durant tot l’any per visibilitzar i donar suport a les persones afectades per aquesta malaltia. Castells ha animat els igualadins “a participar d’aquesta cursa que lluita contra una malaltia que ens pot afectar a tots d’una manera o una altra i per la que cal ser més solidaris que mai”.