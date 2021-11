El dia 4 de novembre els ajuntaments del Baix Llobregat Nord presenten el projecte Tecnoalimentària a les empreses dels seus municipis. La iniciativa vol crear un hub d’empreses del sector de l’alimentació.

La jornada de presentació tindrà lloc a Sant Andreu de la Barca i està oberta tant a les companyies d’alimentació com a d’altres relacionades amb el sector. Iolanda Muñoz, responsable del departament de Promoció Econòmica de l’Ajuntament d’Olesa, ha explicat que «la creació d’un hub empresarial específic de la cadena de valor de l’alimentació permetrà generar sinergies i aliances entre les empreses i les entitats públiques i privades del Baix Llobregat Nord que hi participem i facilitar l’impuls de la digitalització del sector agroalimentari com a motor del desenvolupament econòmic de la zona».

El projecte està impulsat per sis ajuntaments del territori: Sant Andreu de la Barca, Olesa de Montserrat, Abrera, Esparreguera, Collbató i Sant Esteve Sesrovires i s’emmarca en el programa Treball, Talent i Tecnologia que impulsa la Diputació de Barcelona.

Un dels seus objectius principals és el de crear un hub empresarial que generi aliances estratègiques.