ERC Igualada consideren que la problemàtica de seguretat a Igualada cal abordar-la en espais de debat més amplis que l'actual model de la junta de seguretat. El portaveu municipal, Enric Conill, valorar l'esforç que estan fent en aquest sentit altres ciutats, i proposa modificar l’actual composició de la junta de seguretat per tal de transformar-la en una junta de “civisme i convivència”. Segons Conill, “la convivència local és un factor clau que interpel·la molt més enllà de les forces policials, per tant requereix de la participació de sectors com les associacions de veïns, els comerciants de la ciutat, les associacions de comerciants, els sindicats, col·lectius feministes, agents del tercer sector, etc. En definitiva, convertir-ho en un espai transversal de ciutat que abordi amb profunditat aquesta qüestió i que doni veu a tothom qui pugui aportar en el debat”.

Arran dels darrers esdeveniments viscuts a la ciutat en els últims mesos, culminats amb una brutal agressió sexual a una noia de 16 anys, el govern municipal d’Igualada ha presentat una bateria de mesures "enfocades a pal·liar els problemes l’incivisme a Igualada, algunes de les principals propostes han estat l’increment d’agents locals o la instal·lació de càmeres de seguretat en determinats punts". Esquerra valora aquests fets, però ho considera “insuficient” i demanen “anar més enllà i abordar la problemàtica des de tots els àmbits i amb el suport de tots els actors de la ciutat, no només els institucionals”. És per això, que remarquen que la línia a seguir és la “d’ampliar la junta de seguretat local, actualitzar-la i usar-la com a eina de ciutat que és”.

Per finalitzar, ERC també demana l’elaboració del Pla de Seguretat promès ja fa 10 anys pel mateix Castells, i que “com sempre passa en aquesta ciutat, és una promesa que va quedar un calaix”. Conill considera “urgent i necessari” dotar la ciutat d’aquest mecanisme, i demana “responsabilitat a les autoritats”. Alhora, els republicans asseguren que seran “inflexibles amb aquest tema” i que com a oposició útil de la ciutat “no en deixaran passar ni una més al govern local”.