Igualada va encendre ahir al vespre els llums de Nadal amb un espectacle davant l’ajuntament donant d’aquesta forma el tret de sortida a la campanya de compres nadalenca. L’espectacle estava dirigit per l’actor igualadí Pep Farrés i se centrava en els desitjos i propòsits dels protagonistes.

D’aquesta manera, més d’un centenar de persones de diferents entitats locals, entre les quals Soundous Said, David Penadès, Paquita Peña, Arnau Callizo, Bruna Miquel i diversos membres de l’Escola Garcia Fossas, l’Escola de teatre La Tarima, del Casal de la Gent Gran del Passeig, dels Moixiganguers d’Igualada i de la Coral Juvenil Xalest, van aparèixer en una projecció que es va fer a la façana de l’ajuntament.

En aquest màping audiovisual, els diferents protagonistes explicaven quins són els seus desitjos i bons propòsits per a aquestes festes nadalenques i també per al proper any. A més a més, la projecció va tenir fins i tot la música en directe de la Big Band de l’Escola de Música d’Igualada.

Tot seguit, i després d’un minuciós compte enrere, es van encendre els llums que s’han instal·lat als principals carrers comercials de la capital anoienca i que lluiran durant totes aquestes festes i que sumen un total de 10 quilòmetres de carrers i places.

Aquesta il·luminació es complementa també amb 18 arbres de Nadal i diverses novetats, com les cortines de llums LED que s’instal·laran a diferents edificis de la plaça de l’Ajuntament, i ornaments als fanals del carrer del Clos i a la plaça de la Creu.