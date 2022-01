L’empresa d’autobusos olesana TGO DX, del GrupTG DX, ha estrenat aquest mes de gener una nova aplicació per a dispositius mòbils que permet als usuaris consultar els horaris i els recorreguts de totes les línies d’autobús, i saber l’estimació teòrica de pas dels autobusos per les parades. Fonts de l’Ajuntament d’Olesa han explicat que en el cas de la línia M3, que fa el servei d’Olesa a Esparreguera, també permet saber en temps real en quin punt es troba l’autobús i quants minuts falten perquè passi per la seva parada.

Amb l’app, els passatgers poden seleccionar l’horari i parada, i així disposar de servei de mobilitat a zones de baixa densitat de població o de difícil accés. Carme Pros, CEO de l’empresa, ha explicat que «el bus a demanda és la mobilitat del futur. Permet posar el servei de bus a zones on no hi arriba per la poca demanda que tenen o la seva dificultat d’accés», i ha afegit «és molt fàcil de fer servir. La gent es baixa l’app, selecciona l’hora i la parada que desitja. Automàticament es genera un codi QR que en pujar a l’autobús, valida el conductor. Es poden fer tantes reserves com es vulgui». D’altres utilitats que permet aquesta app és etiquetar rutes com a «preferides» per tal de poder consultar-les amb rapidesa i conèixer les possibles incidències i modificacions que puguin patir puntualment les línies de TGO DX. L’empresa d’autobusos arriba enguany als cent anys com una empresa que ha evolucionat i s’ha anat adaptant al llarg dels anys. Fonts de l’empresa han explicat que en els darrers anys han initicat un procés de modernització tecnològica. En aquest sentit, hi ha diferents millores en digitalització i han posat en servei busos elèctrics entre Olesa i Esparreguera.