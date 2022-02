L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, es mostra preocupat pels efectes de “la gran renúncia” que creu que la ciutadania està tenint en quant a participació social. L’alcalde d’Igualada ha afirmat aquest matí a Barcelona, davant una cinquantena d'alumnes de Ciències Polítiques, que “la Covid19 ha triturat les ganes de la gent de participar en societat” i anticipa un “greu problema a futur” en aquest sentit. Ha il·lustrat la preocupació dient que, en ocasions, ha organitzat Consells de Districte “als que només han assistit tres persones, i sempre les més polititzades”.

L’alcalde ha volgut prevenir d’aquest problema els cinquanta estudiants de Ciències Polítiques que l’escoltaven aquest dilluns al matí en un Diàleg organitzat per alcaldes.eu i la Universitat Pompeu Fabra. Durant la ponència, que ha estat conduïda pel degà Miquel Salvador i el professor Jordi Joly, Marc Castells ha recordat les diverses dificultats que la primera onada de la Covid19 va generar als municipis de la Conca d’Òdena. En aquest sentit, ha dit que va caldre ser “contundent” en la defensa dels ciutadans i en la transparència informativa. L’alcalde ha recordat que, en algunes ocasions, va haver de sortir a desmentir la informació proveïda per la Conselleria de Salut. Malgrat les tensions d’aquell moment, l’alcalde ha explicat que la relació personal amb l’aleshores ministre Salvador Illa, la consellera Vergés o el president Torra va anar reconduint-se a posteriori.

Igualment, a preguntes d’una alumna, l’alcalde ha mostrat “confiança absoluta” en la feina dels Mossos d’Esquadra que investiguen el cas de violació de la passada tardor a la ciutat. Per aquests fets, els Mossos no han pogut detenir fins ara a ningú. Castells ha dit que entén “la desesperació dels familiars”, mentre no hi ha avenços substancials. La noia violada va haver de ser hospitalitzada i ha estat intervinguda en diverses ocasions.

En paral·lel a la “lamentable” espera, l’alcalde ha explicat que el consistori ha instal·lat ja cinc càmeres de seguretat en el polígon on es va cometre l’agressió i que “quinze més” estan en vies de fer-ho properament. Castells ha dit que no és “amic” de limitar les llibertats de les persones, però que “sembla que no hi hagi altre remei que fer-ho”. Igualment ha esmentat la necessitat de seguir treballant en educació “per eliminar els micro-masclismes”, fins i tot en infants menors de 10 anys.

El cicle “Alcaldes i Universitat”, organitzat per alcaldes.eu i la UPF reuneix alcaldes i alcaldesses del país i els porta a les aules a fi que interactuïn amb estudiants de Ciències Polítiques.