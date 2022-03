El Mercat d'Antiguitats d'Igualada retornarà diumenge en el seu format tradicional. Després de molts mesos d’haver de celebrar la mostra en un sol costat de l’espai central del Passeig Verdaguer per evitar aglomeracions, finalment es recupera l'exposició a dues bandes i s’escurça el recorregut, ja que les parades es concentraran entre els carrers Sant Magí i Sant Vicenç.

Com cada darrer diumenge de mes, el Mercat d’Antiguitats, col·leccionisme, art i artesania, organitzat per Fira d’Igualada, aplegarà aquest proper diumenge antiquaris, brocanters, col·leccionistes, artesans i venedors de material vintage d’arreu de Catalunya que faran les delícies dels amants de les antiguitats i del col·leccionisme que acudeixen a la cita mensual a Igualada per vendre, per comprar o per fer intercanvi de materials entre els mateixos expositors.

La mostra estarà instal·lada de 9h del matí a 14h del migdia. L’organització recorda que, en cas de concentració de visitants, és obligatori l’ús de mascareta.