Ciutadans de diferents municipis de la Conca d’Òdena s’estan unint per crear una plataforma que defensi una millora en l’assistència sanitària a la comarca. A partir de la pandèmia hi va haver una retallada de servei, centres assistencials que van tancar i serveis que van concentrar-se i que no han tornat a la situació anterior. El servei de pediatria n’és un exemple. I a Santa Margarida de Montbui hi ha malestar per la manca de pediatre, encara.

El dia 4 de maig es va celebrar una primera reunió a l’espai La vinícola de Santa Margarida de Montbui, convocada per la plataforma «Montbui per una sanitat digna», en la qual es va tractar el tema de la situació de l’assistència sanitària a la comarca de l’Anoia i en concret a la conca d’Òdena. Ara se’n preveu una segona per a final de mes, el dia 25. Una prioritat serà la recuperació del servei de pediatria en els diferents municipis, però també hi ha inquietud per alguns serveis hospitalaris.