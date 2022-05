El Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori ha adjudicat per 6,4 milions d'euros el desviament dels serveis afectats per la connexió de les línies Llobregat-Anoia i del Vallès de Ferrocarrils de la Generalitat, uns treballs que està previst que comencin al juny i s'allarguin catorze mesos. Concretament, caldrà desviar serveis com el de la xarxa d'aigua, el sanejament, la telefonia, el cable, el gas i l'electricitat. L'obra de connexió entre les dues estacions consistirà en la construcció de quatre quilòmetres de túnel nou i de tres noves estacions, a més de la remodelació de l'actual Plaça Espanya. La Generalitat licitarà l'obra civil el túnel i les estacions a la tardor per començar els treballs l'any 2023.

Les reposicions de serveis abasten tres àmbits: a la Gran Via de les Corts Catalanes entre el carrer de Llançà i el carrer de Vilamarí, on s'ubicarà el pou d'atac de la tuneladora que perforarà el túnel; la futura estació d'Hospital Clínic; i la nova estació de Gràcia. La inversió total de la connexió de les dues línies pujarà a 430 milions d'euros i comprèn quatre estacions adaptades a persones de mobilitat reduïda, de les quals tres seran les de nova construcció. Actualment, està en redacció el projecte constructiu corresponent a l'obra civil del túnel i de les estacions i s'ha impulsat la redacció dels projectes d'arquitectura i instal·lacions. Es preveu licitar l'obra civil aquesta tardor i que pugui començar l'estiu de 2023.