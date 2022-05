L’Ajuntament d’Igualada celebrarà els propers mesos ‘500 anys. Sant Ignasi, el seu pas per Igualada’ amb una sèrie d’activitats que inclouen concerts i xerrades i la inauguració de l’alberg i centre de visitants Cal Maco. Les activitats, organitzades sota la marca IgUALAda Turisme, formen part dels actes d’Igualada Capital de la Cultura Catalana 2022. El primer dels actes serà el concert de cant coral del 28 de maig a les 21h al voltant del camí del pelegrinatge ‘Ultreia et soseia’ a la basílica de Santa Maria. Estarà format per dues obres, la primera serà ‘Santiago’, que busca transmetre l’experiència del pelegrí caminant cap a un destí camí; i la segona serà ‘Escala a la glòria’, que ha compost el jove igualadí Pol Recasens i que és una mena de reelaboració del Llibre vermell de Montserrat, recull de cançons i danses que feien els pelegrins quan anaven a veure la Verge de Montserrat. El concert comptarà amb una taquilla inversa i qui hi vulgui assistir caldrà que reservi plaça a TiquetsIgualada.cat.

El següent concert serà el 6 de juny a les 17.30 h al claustre de l’Escola Pia, en què Espurnes barroques intepretaran ’Madre, non mi far monaca’ (‘Mare no em feu monja’) de l’Ensemble All’aura, que parla de la feminitat i de la vocació monàstica a l’Edat Mitjana. Caldrà adquirir l’entrada al web de TiquetsIgualada.

El 17 de juny a les 20h a la Plaça de l’Ajuntament es farà la presentació oficial de la recreació del vestit de Sant Ignasi, amb entrada gratuïta. Hi intervindran la directora de l’Arxiu Comarcal de l’Anoia Marta Vives, la directora del Museu Tèxtil de Terrassa Sílvia Saladrigas i conduit per Jordi Rodó, on s’explicarà com s’ha fet aquesta recreació, per què s’ha fet d’aquesta manera i on estarà exposat el vestit.

Un mes després, el 21 de juliol a les 19 h, el claustre de l’Escola Pia acollirà la Xerrada sobre el Camí Ignasià, també amb entrada gratuïta. La subdirectora general de Desenvolupament Turístic de la Generalitat de Catalunya Carme Rubió en parlarà des d’una vessant turística, lúdica i experiencial mentre que el director del Camí Ignasià José Luis Iriberri en parlarà des d’una vessant més espiritual.

Cal Maco, alberg i centre de visitants

Del 23 al 25 de setembre tindrà lloc la inauguració de l’Alberg i centre de visitants Cal Maco, ubicat en aquest edifici modernista de la plaça de la Creu, reformat amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). Comptarà amb 45 llits distribuïts en 8 habitacions pensades per a grups i famílies, una zona comuna amb una sala amb zona de lectura, una zona de treball, menjador, cuina per a pelegrins i banys públics, jardí i una terrassa superior accessible al públic des d’on es podran gaudir de les vistes. També, a la planta baixa s’hi podrà trobar la oficina de turisme local i comarcal i el Centre d’interpretació de Cal Maco. En aquest espai hi podrem trobar l’atenció al públic per als visitants, així com un espai dedicat a la Igualada del 1500 i al pas d’Ignasi de Loiola per la ciutat. Entre altres elements, s’hi ubicarà la recreació del vestit que Sant Ignasi va adquirir ara fa 500 anys a la ciutat, així com una maqueta de la Igualada de l’època.

El 23 de setembre es farà la inauguració institucional de l’alberg i centre de visitants a les 10.30h, i els tres dies hi haurà visites teatralitzades a l’espai i visites guiades a l’Igualada del 1500, la Igualada ignasiana. El 24 també es farà la ruta del Camí de Sant Ignasi Verdú-Tàrrega-Igualada en e-bike, amb inscripcions a TiquetsIgualada.cat, i en paral•lel, des de davant de l’alberg, es farà la sortida de la 2a edició de la Ignasiana BTT cap a Manresa. I el 25 de setembre el tret de sortida de l’Alzehimer Race també serà des de Cal Maco, amb inscripcions a TiquetsIgualada.cat.