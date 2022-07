El Campus d’Igualada acull la defensa de la primera tesi doctoral en Infermeria d’aquest centre. La defensa de la tesi es va fer el passat dia 13 a la Sala d’Actes de l’edifici del Pla de la Massa, segons han donat a conèixer aquest dijous fonts de la institució. La tesi, que s’ha elaborat per compendi d’articles, porta el títol «Anàlisi de les actituds estigmatitzants en els estudiants d’infermeria envers les persones amb problemes de salut mental» i l’autora n’és la professora i investigadora Rosa Giralt Palou. La tesi ha obtingut un Excel·lent Cum Laude (excel·lent de tots els membres del tribunal) i ha estat codirigida per la doctora Gemma Prat, psicòloga de la Fundació Althaia, i la doctora Glòria Tort-Nasarre, infermera de l’Institut Català de Salut i professora de la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia de la UdL a Igualada. El tribunal va estar format per la doctora Judith Roca, de la Universitat de Lleida, el doctor David Ballester, de la Universitat de Girona i la doctora Susanna Ochoa, del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu de Sant Boi.

