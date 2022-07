Jordi Badia, alcalde de Calaf, ha iniciat aquest cap de setmana el seu repte solidari. Una cursa de resistència de 3.800 quilòmetres en bicicleta que l’ha de portar del nord d’Itàlia fins al Cap Nord, participant a la prova Northcape4000. De moment, les dues primeres jornades completades amb èxit.

Fonts de la seva família han explicat a Regió7 que «el Jordi està bé, molt bé». «El dissabte va ser un dia dur, amb molt de vent i pluja, però a la nit ha pogut dormir en una ermita que va trobar oberta i es va refer". Aquest diumenge ha arribat al control de Múnich, a Alemanya, i ha iniciat el camí cap a Berlín. I en la breu conversa afegeixen: "està content". La prova exigeix que els corredors facin la cursa en solitari, sense assistència de familiars ni equips tècnics. La família de Badia va fent la ruta en paral·lel, a distància del corredor per no interferir i en té notícies al final de la jornada. Badia vol que la seva cita amb aquesta prova de superació personal sigui, alhora, un compromís per un projecte solidari: fer que empreses i particulars facin aportacions ‘comprant’ quilòmetres i que aquests diners que es recaptin vagin a parar a un projecte per a la millora del tractament de l’ictus a l’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa. En aquest centre, els responsables mèdics, de fisioteràpia i la Fundació Althaia estan posant les bases per tenir una unitat pròpia de tractament i atenció de l’ictus, el que donaria més possibilitats a tots els afectats.

Badia va tenir un ictus el 2014 del que es va recuperar pràcticament al 100% gràcies a una molt ràpida atenció del SEM i a l’hospital Sant Joan de Déu de Manresa. Després va seguir una llarga recuperació i controls mèdics per saber que la pràctica de l'esport i les proves de resistència encaixaven bé amb la seva nova condició física després de la malaltia. Va poder tornar a pujar a la bicicleta, que és una passió que té. L’ictus ha estat el que l’ha portat a plantejar-se aquest repte.

Pel que fa a la part del repte de recaptació de fons, la situació és que ja ha trobat qui ‘compri’ els 2.800 primers quilòmetres. Per tant, aquí, el repte és que la mateixa prova serveixi perquè més empreses i particulars comprin els 1.000 quilòmetres que falten fins arribar a la fita dels 3.800.

Jordi Badia té un bloc personal on ha anat escrivint el seu repte. En l'última entrada, abans d'iniciar la prova explicava que feia camí cap a la població italiana de Rovereto, punt de sortida. Estava preocupat perquè portava molt equip i d'altres participants anaven més lleugers. I explicava que "la bici està a punt" i "a partir de dissabte, haurem de veure si també ho estic jo. Crec que sí. En tot cas, he entrenat tot el que he pogut". I aportava les xifres de la preparació. "En el darrer any, he fet 19.204 quilòmetres, vol dir una mitjana diària de 52,6 quilòmetres i una mitjana setmanal de 369,3 quilòmetres. He fet tres entrenaments pensant en la North Cape: el juliol passat, vaig fer 1.500 quilòmetres en sis dies i mig, la setmana de vacances de Nadal vaig sortir cada dia per fer més de 100 quilòmetres (me’n van sortir uns 800), i a començaments d’aquest mes vaig fer els 1.200 quilòmetres de la Lleida – Lleó – Lleida. Tot aquest entrenament hauria de ser suficient. Però, fins que no m’hi trobi, no ho sabré del cert".

Badia està complint un somni personal, un posar-se a prova que si arribant a la seixantena ja és important, després de patir un ictus encara té més relleu. Per això en e seu bloc explica que està "content d’haver arribat fins aquí i d’haver aconseguit tot el que hem aconseguit en benefici de la Fundació Althaia per a la seva lluita contra l’ictus i la millora del tractament dels malalts". I recora que "hem superat els 2.800 quilòmetres, vol dir 28.000 euros per a la construcció d’aquest centre específic per al tractament de les malalties neurològiques i l’ictus". "Falten 1.000 quilòmetres més, que estic segur que s’aconseguiran en els propers dies".

Badia ha de pedalar fins als primers dies d'agost, en una data que dependrà dels quilòmetres que pugui anar fent cada dia.