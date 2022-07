Comissions Obreres alerta que hi ha una manca de places de formació professional a l’Anoia, una situació que ja es va viure i denunciar el curs passat. Segons el sindicat, «la manca de places disponibles s’ha fet encara més palesa i la xifra d’alumnes que es trobaran en la mateixa situació voreja els 400. Hi ha hagut, a última hora, una petita ampliació de places disponibles, amb l’increment d’un grup a l’institut Guinovarda de Piera i un altre a l’INS Milà i Fontanals, però que no respon, ni de bon tros, a la reivindicació d’augment de l’oferta per a l’Anoia que des de ja fa temps fan totes les entitats del món social, econòmic i educatiu del territori», assegura CCOO.

Les mateixes fonts indiquen que bona part de les persones afectades «corresponen a aquelles que ja van quedar excloses per manca de places en cursos anteriors». «Aquest any -segons expliquen els responsables de CCOO-van canviar les prioritats d’accés a la formació professional de grau mitjà en les preinscripcions, atorgant aquesta prioritat a l’alumnat d’ESO i menor de 18 anys». «La gestió d’aquest problema, sobretot als centres que concentren bona part de l’oferta formativa d’FP, com és el cas del Milà i Fontanals, ha passat per augmentat un 10% les ràtios dels grups de primer curs de grau mitjà i superior, acció que va en detriment del servei i la qualitat en l’ensenyament», indica el sindicat. També es queixen que qui està gestionant la situació és el personal del centre, i el sindicat considera que s’hauria d’haver reforçat. El fet és especialment greu, ja que des dels diferents àmbits socials, econòmics i educatius de la comarca s’havia avisat d’aquesta situació, que es repeteix, i en augment, durant els darrers tres anys. Aquesta renúncia inèdita i inexplicable per part del Departament d’Educació a organitzar, planificar i resoldre la manca d’oferta de places dels estudis de formació professional de la comarca, no es pot tornar a repetir. CCOO va defensar durant el curs una proposta consensuada amb la part social dins el document «Proposta de criteris de planificació de l’oferta de Formació Professional FPCAT 365», on es destacava la importància de l’orientació prèvia a les diferents etapes educatives que permetés gestionar un augment ordenat de places a l’FP, preveient-ne la demanda a cada grau formatiu i atenent-ne el creixement detectat. En aquesta proposta el sindicat demana que es pressupostin els 15 milions d’euros de fons europeus a la creació del que podien haver estat gairebé 8.000 noves places públiques, per a solucionar un mal endèmic de la nostra FP els darrers cursos: la manca d’accés possible als cicles més demandats si es ve de l’ESO, dels CFA o per a l’alumnat major d’edat. CCOO anuncia accions de pressió conjuntament amb les institucions i agents socials i polítics de l’Anoia per resoldre la situació.