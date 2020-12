El comitè del Centre Sanitari i el Consell Comarcal no arriben a un acord

El comité d'empresa del Centre Sanitari i el Consell Comarcal, ens encarregat de gestionar el centre de salut, continuen sense arribar a un acord després d'un any més de negociacions.

Els treballadors del centre continuen protestant contra la direcció de l'ens per tal de reclamar l'actualització dels seus pagaments dels últims anys. El comité se sent «menyspreat» i no veu voluntat de negociar per part del Consell, mentre que l'ens comarcal assegura que no pot arribar a les demandes dels treballadors.

El conflicte continua encallat i si tot continua igual en els propers mesos, la situació acabarà a la via judicial el proper mes de març.