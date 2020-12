La covid s'obre camí des del brot de l'Anoia fins als contagis de la Cerdanya

La pandèmia ha tingut les comarques de Regió7 en el punt de mira des de l'inici de la pandèmia. El virus va obligar a un tancament perimetral de la Conca d'Òdena quan, al març, la covid-19 es va començar a escampar pel país i hi havia quatre infectats ingressats a l'hospital d'Igualada. I l'any 2020 acaba amb un tancament de la Cerdanya, per l'elevat risc de contagi, i amb 13 ingressats amb coronavirus al centre sanitari de Puigcerdà.

Com un tsunami invisible, el virus va passar de la ciutat centre-oriental xinesa de Wuhan, on conflueixen el riu Iang-Tsé i el Han, a tot el país per fer un salt llarg cap a la regió italiana de Llombardia, i d'aquí s'escampa a arreu d'Europa. Encara plana el misteri sobre l'origen de la covid-19, però està clar que cada interacció humana compta. I de la mateixa manera que el primer manresà infectat es va contagiar pel contacte amb un positiu a València, el brot d'Igualada, que va posar en alerta tota la Catalunya Central, es va originar en un dinar on van participar 80 persones el 28 de febrer.

A partir d'aquí no paren de créixer els infectats i els hospitalitzats. Tot i la polèmica per les dades en les primeres setmanes de la crisi sanitària entre la Generalitat i el govern central, l'evolució d'hospitalitzats a les Unitats de Cures Intensives (UCI) de la regió sanitària de la Catalunya Central no deixa dubtes de l'evolució de la pandèmia a les comarques de l'interior del país. En una primera onada en què el nombre de pacients greus no para de créixer, en els hospitals de la regió sanitària es va arribar al pic de 99 ingressats a les UCI el 6 d'abril. Les jornades posteriors es va començar a registrar una baixada lenta d'ingressats en aquesta unitat dels hospitals de la Catalunya Central, i després del 17 d'abril –quan hi havia 92 pacients a les UCI– els llits ocupats a Cures Intensives no arriben als 90.

El virus passava per hores baixes després d'un dur confinament i una desescalada de les restriccions de mobilitat, i entre els dies 25 i 29 de juliol només consta un pacient a l'UCI a la regió sanitària de la Catalunya Central, segons les dades del departament de Salut. Però la flexibilització de les mesures era el caldo de cultiu perquè el coronavirus tornés a guanyar força. I d'aquí a la segona onada que, tot i no assolir les xifres de la primera, es va arribar a un màxim de 49 hospitalitzats a les UCI el 19 de novembre.

En un estiu amb els ciutadans amb moltes ganes de fer una escapada, l'alt Berguedà i la Cerdanya es va omplir de turistes. En aquesta darrera comarca, pol d'atracció del turisme d'hivern, és la més castigada, en xifres relatives i risc de rebrot, del país. Fins al punt que s'ha hagut de tancar.