El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha resolt aquest desembre a favor de la petició de dues famílies perquè els seus fills siguin escolaritzats en castellà, primer en un centre de Canet de Mar i poc després en un de Cubelles. El tribunal ha establert que el 25% de les classes tinguin el castellà com a vehicular. Pablo Casado, líder del PP, va intervenir en la polèmica amb unes declaracions que han portat el Govern català a querellar-s’hi, entre d’altres, per dir que els nens no poden anar al lavabo si no ho demanen en català. Però les resolucions sobre el model lingüístic català venen de lluny, el 2005 ja hi va haver un centenar de demandes en què es va donar la raó a les famílies, i una vuitantena de centres apliquen el 25% de castellà en matèries troncals des del 2014.