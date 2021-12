El 2021, dues empreses de renom creades al Bages han passat a mans foranes després d’una profitosa trajectòria que les ha convertides en atractives inversions per a la competència. Deporvillage, que només unes setmanes abans havia anunciat el seu trasllat a Sant Fruitós des de Manresa en no trobar facilitats per ampliar les seves instal·lacions a l’edifici Impuls del Parc Central, va anunciar a finals de juny la venda del 80% a un grup multinacional liderat per la britància JDSports. L’empresa de venda online de material esportiu creada per Àngel Corcura i Xavier Pladellorens canviava de mans per uns 175 milions d’euros. Amb xifres més modestes, Fibracat, una marca de gran projecció en les telecomunicacions nacionals, era venuda totalment a l’operador andalús amb seu a Madrid Avatel. L’operació, per la qual l’antiga propietat bagenca denunciava «amenaces», es va tancar el mes de juny.