El govern espanyol autoritza Open Arms a desembarcar a Barcelona els 59 rescatats a prop de Líbia

El govern espanyol ha autoritzat a l'onegé catalana Proactiva Open Arms a desembarcar a Barcelona les persones rescatades aquest dissabte cap a les 9 del matí en una barca en aigües internacionals, a unes 40 milles de Líbia.

Els migrants van en el vaixell Open Arms, que es preveu que arribi a Catalunya dimecres al matí. L'embarcació navega en rumb nord des de fa hores i té "el combustible just per arribar a l'Estat". Segons l'ONG, els centres de coordinació marítima de Malta i Itàlia no els han permès atracar als seus ports per deixar els migrants.

Per aquesta raó, han demanat permís al govern espanyol, concretament amb el Centre Nacional de Coordinació de Salvament Marítim de Madrid i al de Barcelona, per poder atracar a un port de l'Estat. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha dit a través de les xarxes socials que la ciutat "està disposada a rebre a l'embarcació i a totes les persones rescatades".

Ada Colau ha demanat aquest dissabte a la tarda al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que "els permeti ajudar a salvar vides". "No volem ser còmplices de les polítiques de la mort de Matteo Salvinni", ha reblat.

L'embarcació Open Arms compta amb el suport de l'Astral, on van quatre europarlamentaris que segueixen el rescat de prop.