Una nena de 8 mesos mor a Premià per l'impacte d'un vehicle desfrenat

Una nena de 8 mesos va morir ahir a Premià de Dalt atropellada per una furgoneta que estava aparcada i que, per causes que s'estan investigant, va desfrenar-se. El vehicle va atropellar la menor i també la seva mare, de 35 anys, que va resultar ferida greu i que va ser traslladada pel SEM a l'Hospital Germans Trias de Badalona. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís poc després de 2/4 de 9 del matí, segons va informar el Servei Català de Trànsit. El vehicle és propietat de la família. L'Ajuntament de Premià de Dalt va decretar dos dies de dol oficial i va suspendre tots els actes previstos. Aquest cap de setmana s'havia de celebrar la festa major.

En el decret, l'alcalde del municipi, Josep Triadó, també va decidir que la bandera de l'edifici consistorial onegi a mig pal amb crespó negre durant els dos dies de dol, i va traslladar el condol de la corporació municipal als pares, germans i familiars de la nena. També es va acordar guardar un minut de silenci en el proper ple. La Policia Local va fer-se càrrec de la investigació del sinistre. El Servei Català del Trànsit va activar el protocol de suport psicològic del Servei d'Informació i Atenció a les Víctimes de Trànsit, que es va desplaçar a l'hospital per atendre la família.