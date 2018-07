JxCat i el PDeCat responen a Junqueras

? JxCat i el PDeCat van respondre ahir la carta que va escriure Oriol Junqueras en què deia que ERC és el partit que més ha patit la repressió de l'Estat i qui més va treballar per fer possible el referèndum. Eduard Pujol, portaveu adjunt de JxCat, va dir que «som els més valents i els del sentit comú», mentre que la coordinadora general i portaveu del PDeCAT, Marta Pascal, va lamentar a Twitter les paraules de Junqueras i va asseverar que l'1-O no és propietat de ningú. El president del Parlament, Roger Torrent, va voler tancar la polèmica assegurant que l'1-O «és de tothom».