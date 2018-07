Els 60 migrants rescatats per Open Arms tindran un permís de 45 dies

Els 60 immigrants rescatats pel vaixell Open Arms que ahir van arribar a Barcelona a bord del vaixell de l'ONG catalana tindran un permís provisional d'estada legal a Espanya de 45 dies, segons va explicar el coordinador del Pla Ciutat Refugi de Barcelona, Ignasi Calbó.

Després de participar en la primera reunió de coordinació de l'operatiu d'acollida, Calbó va dir als periodistes que l'Ajuntament de Barcelona està molt satisfet perquè el Govern espanyol ha ofert el permís de 45 dies que marca la Llei d'Estrangeria per raons excepcionals, tal com va fer amb els immigrants que van desembarcar de l'Aquarius a València.

«És una satisfacció perquè hem vist la predisposició de tractar el tema amb interès humà», va assenyalar Calbó, que ha ofert els serveis d'acollida de l'Ajuntament de Barcelona «que ja tenen un engranatge de treball i d'atenció rodat». En aquest sentit, va revelar que ahir a la matinada van arribar a Barcelona en autobús 73 immigrants més procedents d'Andalusia que han estat derivats als equipaments municipals dedicats a això. Es tracta d'immigrants que van arribar en pastera i que estaran a Barcelona de pas cap a altres països d'Europa. Calbó va asse-nyalar tres grups que es repartiran la feina d'acollida, el de sanitat exterior, a bord del vaixell, el de seguretat que identificarà els immigrants i el d'acollida, ja en els equipaments.

El representant municipal va explicar que no serà fins a aquesta nit quan es decideixi a quins equipaments aniran els 60 immigrants, entre els quals hi ha cinc dones i quatre menors, dos d'ells no acompanyats per adults.

Els tècnics van decidir que examinaran cadascuna de les problemàtiques i situacions personals a l'hora de distribuir els immigrants «per tal d'escollir el lloc més adequat».

Segons Calbó, la Generalitat ha ofert també els seus dispositius, igual que l'Estat, però la distribució dels immigrants es farà en funció de l'estat de salut, de les famílies que hi hagi i dels menors, «perquè vagin al dispositiu més idoni».