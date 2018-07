El Congrés rebutja l'acord entre PSOE, Podem i el PNB per RTVE

El ple del Congrés no va donar suport ahir a la llista acordada pel PSOE, Units Podem i PNB amb els seus candidats per renovar el Consell d'Administració de RTVE, en què proposaven a Tomás Fernando Flores com a president, en no haver aconseguit la majoria de dos terços necessària en primera votació. Així, dimecres que ve es realitzarà un segon escrutini, en què els candidats només requeriran del suport de la majoria absoluta del Congrés, sempre que tinguin també el suport de la meitat dels grups parlamentaris, és a dir, quatre.

Una cosa que de moment no succeeix, ja que els sis candidats designats en l'acord entre PSOE, Units Podem i PNB van aconseguir 150 dels 306 vots emesos ahir a la tarda, una xifra que tampoc no seria suficient abans de 48 hores, quan necessitarien els vots d'almenys 176 diputats.

De fet, C's no va participar ni tan sols en la votació, i els seus diputats van abandonar l'hemicicle. Fonts parlamentàries donen per fet que d'aquí a dimecres continuaran les negociacions per aconseguir pactar una nova llista de consens, en què només podran ser candidats ja presentats, que aconsegueixi la signatura d'aquests quatre grups i aquests 176 vots. Al costat de Fernando Flores, actual director de Radio 3, han estat proposats Rosa Maria Artal, Cristina Fallarás, Juan José Baños Loinaz, Concepción Cascajosa Virino i Víctor Sampedro Blanco. Però aquesta no va ser l'única llista presentada abans del migdia al registre del Congrés: el PP va registrar una llista encapçalada per l'actual director de TVE, Eladio Jareño, al qual van acompanyar Macarena Montesinos, Manuel González-Sicília, Joan Pau Artero, Luis de la Matta i Maria Neus Cristina Alcaine.



Suport de 128 diputats

Uns noms que han obtingut el suport de 128 diputats al ple d'aquesta tarda, que a més ha tingut 27 vots en blanc i un nul per la mort del crític musical Lauren Postigo, segons va llegir la presidenta del Congrés, Ana Pastor, durant el recompte.

Durant el debat, tots els grups parlamentaris, inclòs el PNB, van criticar les «formes» en què el PSOE i Podem han portat les negociacions per acordar una llista amb els candidats, després que el Govern aprovés el passat 22 de juny un decret per renovar de forma urgent i transitòria la cúpula de RTVE.

La diputada d'Units Podem, Noelia Vera, que va participar en les negociacions amb el PSOE per consensuar aquesta llista, va assegurar que per al seu grup el decret és una «solució transitòria» i va defensar l'elecció mitjançant concurs públic per evitar acords de partits en despatxos.

Va reconèixer que la solució aconseguida els sembla «insuficient», però va defensar que era fonamental «acabar amb la cacicada del PP» i l'anterior president de RTVE, José Antonio Sánchez, el mandat del qual va expirar el passat dia 22.

Malgrat l'acord de la formació, la diputada d'En Comú Podem Marta Sibina va anunciar al seu perfil de Twitter que no podia votar a favor en no tenir «ni idea de quin ha estat el criteri» de Podem «per elegir el tipus que es va carregar del programa Carne Cruda», que s'emetia a Radio 3.

Davant les crítiques rebudes pel decret llei, el portaveu del PSOE José Miguel Camacho va assenyalar que l'Executiu no podia permetre l'«empoderament» dels directius de la corporació perquè poguessin fer «el que els donés la gana» mentre estiguessin en funcions .

Per part del PNB, Joseba Andoni Aguirretxea va qualificar de «vergonya aliena» tot el que està succeint amb els nomenaments de la cúpula de RTVE: «Es cremen noms de professionals per a res, per tornar enrere i haver de començar de zero», va criticar el diputat basc.