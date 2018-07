Arriben a Barcelona les 60 persones rescatades per l'Open Arms

El vaixell Open Arms ha arribat al Port de Barcelona aquest dimecres al voltant de dos quarts d'onze del matí amb les 60 persones que l'ONG catalana va rescatar a les costes de Líbia quan intentaven arribar a Europa. La Creu Roja, que coordina el dispositiu d'intervenció humanitària i social, els oferirà ara una primera atenció per cobrir les necessitats bàsiques i, després, els acompanyarà amb suport emocional i assessorament jurídic. Es preveu que la majoria de les persones rescatades, els 50 homes, s'allotgin a la residència d'esportistes Joaquim Blume d'Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat); les cinc dones, dues de les quals amb fills, seran ateses a Barcelona, i els tres menors no acompanyats, per la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA), tal com va explicar el secretari d'Igualtat, Migracions i Ciutadania, Oriol Amorós. Amb l'arribada de l'Open Arms, la Blume posa a disposició aquest estiu 140 places per a l'acollida de persones migrants.