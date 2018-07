Junqueras, Romeva, Sánchez i Cuixart surten de la presó de Zuera en direcció a Brians II

El bus de la Guàrdia Civil amb el president d'ERC i el vicepresident destituït, Oriol Junqueras; amb el conseller d'Afers Exteriors destituït, Raül Romeva; el diputat de unts per Catalunya, Jordi Sànchez i el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, ha deixat la presó de Zuera, a Saragossa, tres quarts i mig de nou del matí amb destí a Brians II. Els quatre presos independentistes han passat la nit a la presó aragonesa després que aquest dimarts deixessin el centre de Valdemoro, on van ser reunits procedents dels centres d'Estremera i Soto del Real. Per la seva banda, l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell i l'exconsellera d'Afers Socials Dolors Bassa també han sortit, en aquest cas d'Alcalá Meco en direcció a la presó de Puig de les Basses, a Figueres. En el seu cas, està previst que a Saragossa, només hi facin una parada tècnica, i continuaran el trajecte cap a Catalunya.

Un cop a Brians II, la custòdia de Junqueras, Romeva, Cuixart i Sànchez passarà a mans dels Mossos d'Esquadra i seran traslladats a la presó de Lledoners, al Bages, on ja hi dormiran aquesta nit. La presó de Lledoners és una de les més noves i modernes de les que disposa el Departament de Justícia i actualment acull prop de 700 interns –el 73% de la seva capacitat–. El centre penitenciari va ser inaugurat ara fa deu anys a Sant Joan de Vilatorrada (Bages), a uns 70 quilòmetres de distància de Barcelona. Tot i que la presó va néixer com un centre per a interns condemnats, des de fa uns anys també acull presos en situació preventiva, com seria el cas dels 'Jordis', Junqueras i Romeva.

La presó bagenca està dividida en vuit mòduls penitenciaris i funciona a través d'un sistema pioner a tot Catalunya. En concret, la presó funciona amb un model de participació i convivència, en què els interns tenen un alt nivell de participació en la vida quotidiana a dins del centre. Els presos s'organitzen en comissions que s'escullen mitjançant una votació, i aquestes comissions poden fer propostes. Es tracta d'un sistema que està en marxa des de l'any 2012.

Pel que fa al centre penitenciari del Puig de les Basses de Figueres va ser inaugurat l'any 2014 i va fusionar les dues presons que hi havia a les comarques gironines, la del centre de Figueres i la de Girona. La nova presó unificada va costar 108,99 milions d'euros (MEUR) i va entrar en servei quatre anys més tard d'acabar les obres. Té una superfície construïda de 61.642 metres quadrats i compta amb nou mòduls penitenciaris en règim ordinari (set per a homes, un per a dones i un altre per a joves). El centre té capacitat per acollir 922 interns tot i que actualment hi ha 734 reclusos. Al mòdul de dones on ingressaran Bassa i Forcadell, hi ha a hores d'ara 35 internes.



Rull, Turull i Forn també tenen el vistiplau per al trasllat



Pel que fa Josep Rull, Jordi Turull i Joaquim Forn encara es troben a la presó d'Estremera però ja tenen el vistiplau del jutge Llarena perquè siguin traslladats a una presó catalana en breu. En una interlocutòria, el jutge va assegurar que no veu cap "raó processal" per oposar-se al trasllat, però recorda –com va fer la setmana passada en la resta de casos- que la decisió està en mans d´Institucions Penitenciàries. El magistrat va respondre d´aquesta manera l´escrit que li ha fet arribar Institucions Penitenciàries a través del director del centre d´Estremera que proposa el trasllat per "raons de vinculació familiar".