El Parlament crea una comissió per investigar els efectes de l'article 155

El ple del Parlament va aprovar ahir la creació d'una comissió d'investigació sobre els efectes de l'aplicació de l'article 155 a Catalunya amb els vots favorables de les tres formacions independentistes (JxCat, ERC i la CUP) i també de Catalunya en Comú-Podem.

La comissió es va crear malgrat els vots contraris del bloc de partits que van sustentar l'aplicació del 155 -Ciutadans (Cs), PSC i PP-i tindrà com a objectiu bàsic «analitzar els efectes de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució» a Catalunya. Això inclou, s'indica en la resolució aprovada, «des de les causes» que van motivar el 155, «la seva adequació a la legalitat, el caràcter de les mesures aplicades, les seves conseqüències, la valoració dels danys i les possibles responsabilitats per la seva aplicació». Després d'incorporar-se unes esmenes de la CUP a la proposta original de JxCat i ERC, la comissió tindrà també com a objectiu «analitzar el context polític» previ al 155. L'anàlisi ha d'incloure «l'1 d'octubre, la vaga general del 3 d'octubre», el discurs del rei en aquella última data, la declaració d'independència del 27 d'octubre i l'empresonament d'independentistes.