L'Eurocambra rebutja la nova normativa sobre propietat intel·lectual

El Parlament Europeu va rebutjar ahir la nova normativa sobre drets d'autor, sobre la qual havia sorgit una rellevant polèmica perquè, entre altres coses, obliga les plataformes digitals com Google, Youtube o Facebook a supervisar que els continguts que els usuaris comparteixen en elles no infringeixen normes de copyright. A la pràctica, l'Eurocambra va tombar el text aprovat el 20 de juny a la comissió d''fers Jurídics i, per tant, va bloquejar l'inici de les negociacions amb el Consell de la UE. 278 eurodiputats van votar a favor de començar les negociacions amb els països, mentre que 318 s'hi van oposar i 31 es van abstenir.

Els eurodiputats han de pactar ara una nova postura negociadora, que serà debatuda i sotmesa a votació en el ple del setembre. En els dies previs a la votació s'havia expandit per les xarxes socials una forta crítica a les noves regles sota l'etiqueta #saveYourInternet, que s'ha centrat en dos articles concrets.