El Síndic considera que prohibir el topless a les piscines discrimina les dones i limita la llibertat d'expressió

Arran de la queixa de la plataforma «Mugrons lliures» sorgida a l'Ametlla del Vallès, el Síndic de Greuge ha analitzat les normes d'ús de les piscines municipals i ha conclòs que la prohibició de fer topless discrimina les dones i els limita la llibertat d'expressió.

El Síndic destaca que les normes només se centren a regular la indumentària femenina, la majoria restrictives, però també amb l'ús d'excés tèxtil, com és el cas del burquini. En canvi, Ribó recorda que no hi ha cap piscina que límit l'ús del banyador tipus eslip o tanga per als homes. En una resolució emesa aquest divendres, el Síndic demana que les regulacions del funcionament de les piscines incloguin perspectiva de gènere.

En l'informe que ha fet el Síndic després d'estudiar el cas de l'Ametlla de Mar, ha detectat que hi ha municipis on està prohibit el topless a les piscines municipals i d'altres on s'estableix que les persones s'han de banyar amb banyador, i que queda prohibit l'ús de qualsevol altra vestimenta que no estigui reglamentàriament establerta per a les dones (topless, biquini, etc.). Algunes normatives prohibeixen l'excés tèxtil (l'anomenat burquini), suposadament per raons d'higiene, mentre que d'altres no preveuen cap normativa diferenciada entre les indumentàries de bany de dones i homes.

La normativa permet que cada municipi reguli les restriccions d'ús però el Síndic recorda que ho ha de fer garantint el dret a la igualtat de gènere. Per això, creu que el fet d'imposar unes normes de vestimenta específiques per a les dones és un element clarament discriminatori.