Casado rebutja l'oferta de pacte de Santamaría i vol guanyar el congrés

Pablo Casado està disposat a lluitar per la presidència del PP al congrés del partit, els dies 20 i 21

Pablo Casado està disposat a lluitar per la presidència del PP al congrés del partit, els dies 20 i 21 ep

Pablo Casado no s'integrarà en cap candidatura d'unitat per la direcció del PP. El segon candidat més votat i gran sorpresa de les primàries ha llançat la seva campanya per guanyar a Soraya Sáenz de Santamaría durant el congrés, en el qual la darrera paraula la tindran els compromisaris. L'exvicepresidenta, al seu torn, busca suports a una candidatura d'integració que ella encapçalaria.

Sáenz de Santamaría ha estat la candidata més votada en les primàries de dijous per la successió de Mariano Rajoy, amb el 36,95% dels vots (21.513) 1.546 vots més que Pablo Casado, que ha obtingut el 34,03%. Tots dos s'enfrontaran en segona volta en el congrés del partit que se celebrarà els dies 20 i 21 d'aquest mes de juliol, on la decisió la tindran els 3.134 compromissaris.

La mateixa Sáenz de Santamaría va oferir dijous a la nit a Casado que se sumi a la seva candidatura i junts presentin un projecte comú. Al seu entendre, la militància mereix un esforç d'integració i unitat i va prometre actuar amb «generositat» per aconseguir-ho.

Casado ha allunyat la possibilitat d'un acord amb Santamaría per presentar al congrés una llista unitària. Per justificar-ho ha recorregut a Rajoy com a argument a favor seu, en afirmar que va ser l'encara president qui els va demanar «una integració sincera quan passés el congrés».

Casado ha començat a preparar ja la seva campanya de cara a guanyar aquest conclave, que el portarà de nou a recórrer bona part del país, encara que aquesta vegada serà més «institucional», ha precisat. D'entrada, ha parlat ja amb els quatre aspirants que aquest dijous no van passar el primer tall de les primàries per convèncer-los que se sumin al seu projecte i ha començat a contactar també amb els líders territorials. L'argument és el mateix que el de la campanya passada: la seva candidatura, diu Casado, és «l'única» que pot oferir unitat sense fractures «personals» ni del passat.

L'expresidenta del PP de Madrid Esperanza Aguirre ha asse-nyalat que espera que els compromissaris, en el pròxim congrés nacional del partit del 20 i 21 de juliol, es decantin per la candidatura de Pablo Casado i ha destacat l'actitud que va tenir Maria Dolores de Cospedal després quedar tercera a les primàries. «És encomiable», ha asseverat.

En canvi, el portaveu del PP al Parlament Basc i president d'aquesta formació a Guipúscoa, Borja Sémper, ha emplaçat Pablo Casado a actuar amb «altura de mires» i a situar els interessos del Partit Popular per sobre de les seves «aspiracions particulars», de manera que accepti la «generosa» oferta de Soraya Sáenz de Santamaría i s''integri en la seva candidatura per evitar un «enfrontament fratricida» que debilitaria el PP.

Mentrestant, Soraya Sáenz de Santamaría ja ha començat a parlar amb barons i càrrecs territorials del partit per arribar al 19è congrés nacional, que se celebrarà els dies 20 i 21 de juliol, amb una candidatura d'unitat i d'integració, segons han informat a Europa Press fonts del seu equip.

Sáenz de Santamaría ha estat la candidata que ha guanyat les primàries del PP per la successió de Mariano Rajoy, amb el 36,95% dels vots (21.513), 1.546 vots més que Pablo Casado, que ha obtingut el 34,03%. Tots dos s'enfrontaran en segona volta en el conclave de juliol, en el qual ja hi voten els 3.134 compromissaris.