Mor un dels bussos que ajuden els nens atrapats a la cova de Tailàndia

Un bus de l'equip de rescat dels dotze membres d'un equip de futbol amateur, tots ells menors d'edat, i el seu entrenador, atrapats en una cova inundada a Tailàndia, ha mort després de deixar-los subministraments.

«Un exbus que es va oferir voluntari per ajudar va morir aquesta nit, cap a les 2 de la matinada», ha anunciat el sotsgovernador de Chiang Rai, Passakorn Boonyaluck, segons ha recollit la cadena britànica BBC. «La seva tasca era lliurar oxigen. No en tenia suficient per tornar», ha afegit.

Saman Kunan, de 38 anys, que va ser bus de la Marina tailandesa i es va unir a l'equip de rescat dels nens i el seu entrenador, va perdre el coneixement quan sortia de les coves de Tham Luang després de lliurar subministraments al grup, segons han assenyalat els funcionaris tailandesos.

La complexa operació de cerca i rescat dels menors, que van desaparèixer el 23 de juny passat a la província de Chiang Rai, al nord del país, va donar un gir de 180 graus quan els equips de bussos van trobar els membres de l'equip en una de les càmeres de la cova que es troben enaiguades d'aigua a causa de les fortes inundacions registrades a la zona.

Els esforços se centren ara en treure els menors de la cova sense posar en perill les seves vides. La Marina tailandesa ha indicat que existeix la possibilitat que tots hagin de romandre a l'interior de la cova de Tham Luang fins que el nivell de l'aigua baixi quan conclogui la temporada de pluges, d'aquí a quatre mesos.

No obstant això, membres dels equips de rescat han insistit que aquests podrien sortir de la cova en pocs dies si el clima ajuda i l'aigua pot ser bombada del complex de coves, sempre i quan els nens aprenguin a bussejar.

Els membres de l'equip, dotze nens d'entre 11 i 16 anys, i el seu entrenador, un jove de 25, van quedar atrapats a la cova per les inundacions registrades a la zona a causa de les pluges torrencials.