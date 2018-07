Boye considera «un error» un possible pacte de les defenses dels presos amb la Fiscalia

n L'advocat Gonzalo Boye, que forma part de l'equip de lletrats de l'expresident català Carles Puigdemont, va advertir ahir que seria un «error» que les defenses dels polítics presos pactessin amb la Fiscalia, ja que «hipotecarien» el futur de Catalunya en renunciar «per sempre» a la independència.

En una entrevista al portal digital Vilaweb, Boye, que integra l'equip legal de Puigdemont i dels exconsellers exiliats, com Toni Comín i Meritxell Serret, va alertar que seria «fatal» que la defensa dels polítics independentistes presos per rebel·lió arribés a acords amb la Fiscalia per buscar una rebaixa en una eventual condemna.

«Arribar a un acord amb la Fiscalia significa renunciar definitivament, per sempre, a la independència de Catalunya. O, millor, al dret de votar sobre la independència de Catalunya», va avisar Boye.

Segons l'advocat, aquest eventual pacte amb el ministeri públic suposaria un «error» per part dels polítics actualment en presó preventiva per rebel·lió, ja que entén que aquests «no tenen el dret d'hipotecar el futur d'una societat que va dir majoritàriament una cosa en el referèndum de l'1-O i que ho va ratificar en les eleccions del 21-D».

«Una conformitat significa que pactes amb la Fiscalia i assumeixes que determinats fets són delictius. I, després, ja hi donarem un encaix jurídic perquè en comptes de vint anys (de presó) te'n caiguin cinc», va explicar.

Això no obstant, va alertar que «el problema que alguna gent no entén és que si els acusats accepten que els fets pels quals els acusen són sedició o rebel·lió, vol dir que consideren que votar l'1-O és rebel·lió. I també que els fets del 20-S (les protestes per l'escorcoll a la conselleria d'Economia), que és un clar exemple de dret de manifestació, són sedició».

Per aquest motiu, Boye va posicionar-se en contra que la defensa dels polítics presos busqui un pacte perquè siguin condemnats a una pena inferior, ja que això suposaria que «qualsevol altre podria ser condemnat en el futur, en tot el territori català, espanyol, i qui sap si de la UE, per fets que avui no són delictius».

Arran d'aquesta eventual intenció de pactar amb la Fiscalia, l'advocat Andreu Van den Eynde, que defensa l'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras i l'exconseller d'Exteriors Raül Romeva, en presó preventiva per rebel·lió a la presó de Lledoners, va indicar en una entrevista a RAC-1: «Quan ets innocent, pactar és absurd».