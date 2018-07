El PSC demana al president català que «aprofiti la finestra d'oportunitats»

El secretari d'Organització del PSC, Salvador Illa, va demanar ahir al president de la Generalitat, Quim Torra, que «aprofiti la finestra d'oportunitats» que obre la reunió de demà a la Moncloa amb el cap de l'Executiu, Pedro Sánchez. En declaracions als mitjans abans de presidir l'acte de constitució del Consell Nacional de la JSC, Illa va opinar que la cita de dilluns és una «oportunitat per començar a concretar el temps nou que s'ha obert en la política espanyola i catalana», i així va instar Torra a aprofitar aquesta «finestra d'oportunitats».

El dirigent del PSC va assegurar que no hi ha «línies vermelles» sobre la taula en la reunió de dilluns entre els dos mandataris: «Es pot raonar de tot. El que no es pot fer és trencar unilateralment el marc de convivència que ens hem donat». D'altra banda, Illa va qualificar d'«error» la moció de ruptura aprovada aquesta setmana en el ple del Parlament: «Reitera una moció votada la legislatura passada que va ser l'origen d'un camí que no ha portat res de positiu per al conjunt dels catalans», va assenyalar. En la moció aprovada, que el Govern central recorrerà davant el Tribunal Constitucional, es reafirmen «els objectius polítics» de la resolució de ruptura del 9 de novembre del 2015. ICV i els comuns confien que la reunió serveixi per obrir «un nou temps de diàleg».