VÍDEO | Tres ferits en un segon encierro marcat per la pluja

La pluja que ha caigut de manera incessant a Pamplona i un toro que s'ha quedat enrere ja a la cuesta de Santo Domingo han caracteritzat el segon encierro dels Sanfermines, corregut en 2 minuts i 56 segons pels toros de José Escolar, d'Àvila .

En total, han estat tres els corredors que han estat traslladats a centres sanitaris després de l'encierro, tots ells amb traumatismes, procedents dels trams de Santo Domingo, Ajuntament i Telefónica.

A las vuit en punt, com tots els dies, s'ha llançat el coet que obre la porta dels corrals de Santo Domingo, encara que en aquesta ocasió els animals han trigat 15 segons a sortir i començar la carrera.

El primer contacte amb els corredors s'ha produït sense incidents, amb la manada agrupada i encapçalada per dos toros, que en pocs metres han estat superats per dos mansos, que d'aquesta forma els han conduït fins a la plaça de l'Ajuntament, que han creuat a bon ritme, però sense incidents.

De la mateixa manera han travessat Mercaderes, encara que una mica més estirats, i amb un dels escolars despenjat ja uns metres dels seus germans.

Els toros han superat la corba de mercaderes sense problemes, sense caure malgrat el paviment humit, i han enfilat Estafeta estirats, però sense arribar a trencar-se, sempre amb el retrassat uns metres per darrere.

La manada ha travessat el carrer Estafeta d'aquesta forma, uns metres més agrupats i en altres més allunyats, encara que sempre pel centre de la calçada i sense perdre la velocitat, el que ha fet que alguns corredors caiguessin al no poder aguantar el ritme, entre ells un jove al que li han passat per sobre, encara que segons fonts sanitàries no ha precisat trasllat.

Després de passar pel tram de Telefónica, els toros han travessat el pas de la plaça, on s'han produït nombroses caigudes de corredors en la part dreta, encara que els toros no han prestat atenció.

La manada ha arribat a la plaça en 2 minuts i 22 segons, a excepció del que anava més enrere, que ha tardat 10 segons més en entrar.