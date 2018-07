Artur Mas espera que la trobada entre els dos presidents «vagi millor que totes les anteriors»

L'expresident de la Generalitat Artur Mas va afirmar ahir que espera que la reunió entre el president de la Generalitat, Quim Torra, i el del Govern central, Pedro Sánchez, «vagi millor que totes les anteriors». «Jo només desitjo una cosa, que estic segur que passarà: que la reunió vagi millor que totes les anteriors», va reiterar.

Mas també va destacar que Torra «sempre es mulla per Catalunya», com creu que han intentat fer tots els presidents de la Generalitat. Per la seva banda, la consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Elsa Artadi, considera que «cal començar el diàleg» amb el govern de l'Estat i insisteix que espera poder «parlar de tot». En una entrevista al diari Ara, Artadi avisa, però, sobre el contingut de la trobada: «Suposo que la intel·ligència política del Govern espanyol no es resumirà en un 'd'això no es pot parlar, punt final', perquè això és el que feia Rajoy».

La consellera de Presidència no descarta la desobediència «en algun moment», però no augura aquesta estratègia en un «futur molt pròxim». «No té sentit anar desobeint amb microcoses que no tinguin un impacte definitiu», reflexiona. Paral·lelament, el portaveu d'ERC al Congrés, Joan Tardà, va assegurar que l'independentisme haurà de «desobeir quan sigui necessari» per aconseguir la independència de Catalunya. «Haurem de desobeir quan sigui necessari. El que estem protagonitzant és un gran procés de desobediència», va assegurar Tardà.