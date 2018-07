El festival Canet Rock més reivindicatiu aplega unes 23.000 persones

Unes 23.000 persones han assistit a la cinquena edició de l'etapa moderna del festival Canet Rock, la més reivindicativa, amb missatges de suport als presos i a l'estranger, i als músics fugits amb ordres de presó.

Aquest festival de bandes de Catalunya, el País Valencià i les Balears ha comptat, en aquesta edició, amb la participació de bandes com Sense Sal, Pupil·les, Els Catarres, Els Amics de les Arts, Zoo, Doctor Prats, Animal, els berguedans Brams, La Souls Machine & Brodas Bros, Macaco i Txarango, que va tancar per quarta vegada el festival, en una de les seves tradicions més celebrades. Amb les entrades esgotades des de fa dos mesos, un total de 23.000 persones han assistit al festival, definit per la seva directora, Gemma Recorder, com un «espai de llibertat». Per a la pròxima edició, que serà la sisena de l'etapa moderna i la desena si es tenen en compte les quatre vegades que es va celebrar els anys setanta, l'organització del festival Canet Rock ha posat ja en marxa la venda d'entrades i prepara l'elecció del grup que tancarà l'esdeveniment, ja que no serà Txarango, que es prendrà un any sabàtic a partir de l'octubre.