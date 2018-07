L'exdona de Jordi Pujol Ferrusola diu que li va tocar la loteria per justificar 180.000 euros

Mercè Gironès, exdona de Jordi Pujol Ferrusola, ha afirmat davant del jutge que investiga la família Pujol-Ferrusola a l'Audiència Nacional que ella va comprar tres butlletes de Loteria i que li van tocar 180.000 euros el 2004, i ha defensat els negocis i el patrimoni del seu exmarit.

Gironès ha declarat avui a petició pròpia davant del jutge José de la Mata, que la investiga per si va ajudar a ocultar diners obtingut de forma il·lícita per Jordi Pujol Ferrusola, extrem que avui ha negat, segons han explicat fonts presents en la seva compareixença.

Una de les operacions que investiga el jutge és el presumpte blanqueig de diners per part del matrimoni a través de dècims de loteria, després de constatar que el 2004 Gironès va cobrar tres butlletes premiades amb 180.000 euros que va ingressar en una entitat bancària de Barcelona i, dies després, Pujol Ferrusola va treure 200.000 euros en efectiu d'un banc d'Andorra.

La imputada ha sostingut avui davant del jutge que ella va comprar els bitllets de loteria premiats, que va declarar els diners a Hisenda i va ingressar després el que havia guanyat en un compte de la família.

També ha defensat davant De la Mata que els negocis internacionals del seu exmarit (a Mèxic i al Gabon, entre d'altres països) que la justícia posa en dubte si van ser reals, ja que ell li parlava d'aquelles operacions, però ha precisat que no va participar-hi.

La justícia investiga la fortuna que va acumular Jordi Pujol Ferrusola, el gran dels set fills de l'expresident català, a Espanya i Andorra en sospitar que part d'aquests diners els va poder obtenir de manera il·lícita.

Part dels diners els va obtenir per un projecte urbanístic a Mèxic, per la seva suposada intermediació per aconseguir una concessió en aquest mateix país i per treballs d'"aconseguidor" de contractes al Gabon, unes tasques que avui la seva exdona ha assegurat que va fer i ha detallat que recorda com Pujol "Júnior" viatjava a aquells països.

Gironès, que ha explicat al jutge que es troba en tractament per ansietat, ha indicat que el matrimoni es va separar dues vegades, una el 1996 o el 1997 i, de manera definitiva, el 2011, encara que fins al 2012 no van començar a dividir els béns.

Ha inclòs com a part d'aquests acords de separació la donació a la filla de tots dos de 585.000 euros amb els quals després aquesta es va comprar un pis, una operació que la UDEF posa en dubte com un dels negocis "inexistents" de Pujol Ferrusola per ocultar diners a la justícia.

Avui, la seva exdona ha afirmat que quan es van separar van arribar a l'acord que el pis, que pertanyia a una societat propietat de tots dos, seria per a la seva filla, l'única que vivia a Espanya, i que uns assessors fiscals els van recomanar fer l'operació d'aquesta manera.

En aquest sentit, ha lamentat davant el magistrat que aquesta operació hagi aparegut en la causa com a investigada i que la seva filla hagi sortit esmentada en el sumari.

Sobre els comptes del seu marit i seus a Andorra, ha reconegut que va estar autoritzada en alguns però que no operava, i ha explicat que quan es van separar, van cancel·lar un compte amb diners d'estalvis del matrimoni i que ella va ingressar la meitat dels diners en una altra que va obrir només a nom seu.

Jordi Pujol Ferrusola va estar vuit mesos a la presó de Soto del Real (Madrid), d'on va sortir el passat 27 de desembre després de satisfer la fiança de mig milió d'euros que li va imposar De la Mata després de rebaixar-la des dels 3 milions.

De la Mata el va enviar a la presó a l'abril del 2017 acusat d'ocultar el seu patrimoni des que estava sent investigat i imputat de delictes de blanqueig, contra la Hisenda Pública i falsedat dins la causa en la que el jutge investiga el matrimoni Pujol-Ferrusola i els seus set fills.

Encara que tots ells estan sent investigats judicialment, el primogènit de Jordi Pujol és l'únic de la família que ha ingressat en presó preventiva perquè, segons va estimar el jutge, seguia mantenint estructures per ocultar i blanquejar diners fora d'Espanya.