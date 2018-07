Un tren a Turquia descarrila i deixa 10 morts i 73 ferits

n Deu persones van morir ahir i 73 més van resultar ferides en el descarrilament d'un tren de passatgers ahir a la província de Tekirdag, al nord-oest de Turquia. El ministeri de Sanitat turca apunta a un despreniment de terra causat per les intenses pluges com a possible causa del sinistre.

El comboi cobria un trajecte entre les ciutats d'Uzunkopru i Istanbul, però va descarrilar als voltants de la localitat de Sarilar, en el districte de Corlu. El governador de Tekirdag, Mehmet Ceylan, va dir que els ferits van ser evacuats en helicòpter. El president turc, Recep Tayyip Erdogan, i el primer ministre, Binali Yildirim, ja van transmetre les seves condolences als familiars de les víctimes després de ser informats de l'accident.